Самара, , 15:14 — REGNUM Ветеранов, которые встречают День Победы в Военном госпитале, лично поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, стоя под окнами этого медицинского учреждения. Об этом 9 мая он написал на своей странице в социальной сети.

По его словам, он не мог не произнести слова благодарности и лично не поздравить фронтовиков, находящихся в Военном госпитале. Для ветеранов Великой Отечественной войны под окнами госпиталя прошел праздничный концерт.

А песню «День победы» спел и Дмитрий Азаров. Ветераны наблюдали за концертом из окон госпиталя.

Губернатор региона пожелал фронтовикам здоровья и долгих лет жизни.

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