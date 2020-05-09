Нью-Йорк, США, , 15:04 — REGNUM Медсестра в Нью-Йоркской городской больнице обвинена в краже кредитной карты пациента с COVID-19, сообщает CNN со ссылкой на свой источник.

По словам дочери пациента, карта после смерти отца использовалась для покупки бензина и продуктов питания.

43-летняя Даниэль Конти обвинена в крупном воровстве, мелком воровстве и преступном владении краденым имуществом после того. Ее подозревают в краже и использовании двух кредитных карт пациента Энтони Катапано, который был госпитализирован в университетскую больницу Стейтен-Айленда с коронавирусной инфекцией.

70-летний Катапано был госпитализирован 4 апреля. Он был в сознании, когда произошла предполагаемая кража, и позже умер 12 апреля от осложнений COVID-19. По словам его дочери, она была в шоке, ведь посетителей к отцу не пускали, а значит, карты украл сотрудник больницы. Обычно она не отслеживала расходы отца, просто оплачивая счета, но когда уже после его смерти она получила счет с его кредитки за бензин, который отец всегда оплачивал наличными, то убедилась, что картой пользуются.

Она обратилась в полицию, где ей через некоторое время показали запись с камеры видеонаблюдения — предположительно, на записи медсестра Конти расплачивалась в магазине кредиткой ее отца.

Помимо двух кредиток, в вещах покойного не досчитались очков, телефона, наличных денег, фотографий — неизвестно, зачем были украдены эти вещи, возможно, случайно.