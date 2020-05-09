Актау, Казахстан, , 14:59 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны в Мангистауской области Казахстана получили по 2 млн тенге ($4736). Об этом заявил председатель совета ветеранов области Серикбай Толетов, сообщает 9 мая издание Zkon.kz.

По его словам, сумма собрана из средств государства, а также из взносов волонтеров и спонсоров. В Мангистауской области проживают 11 ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, 5 мая заместитель министра труда и социальной защиты населения Казахстана Ерлан Аукенов заявил, что ветераны в республике получат единовременную выплату в 1 млн тенге ($2368) ко Дню Победы.

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