Чимкент, Казахстан, , 14:20 — REGNUM Крыша жилого дома, сорванная ураганным ветром, рухнула на автомобиль скорой медицинской помощи в Чимкенте, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям республики.

Из-за ухудшения погодных условий в Чимкенте объявлено штормовое предупреждение. С 8 на 9 мая ветром сорвало несколько кровельных покрытий частных домов.

Кроме того, на один из домов упало дерево. Оно же оборвало линии электропередач. Для ликвидации последствий стихии привлечены 20 человек личного состава и шесть единиц техники.

Напомним, с 6 по 8 апреля ураганный ветер на севере Казахстана повредил около 400 жилых домов. Скорость ветра в некоторых районах превышала 30 метров в секунду.

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