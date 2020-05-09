Уфа, , 13:43 — REGNUM Проверку после гибели шестерых человек во время пожара организовала прокуратура Башкирии. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба этого ведомства.

По сообщению пресс-службы республиканской прокуратуры, в теплице находились семь человек, которые там работали овощеводами в ООО КХ «Терра».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пожар произошел в деревне Тимирово Туймазинского района. Одному человеку удалось выбежать. Мужчина получил ожоги и был срочно доставлен в больницу. Еще шестерым избежать гибели не удалось. Их обнаружили пожарные во время борьбы с огнем.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по по ч. 3 ст.109 У.

Результаты данного расследования взяли под свой контроль как руководство Следственного комитета Башкирии, так и руководство республиканской прокуратуры.

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