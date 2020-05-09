Уфа, , 13:26 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Башкирии по факту гибели шестерых человек во время пожара. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 9 мая утром загорелась теплица в деревне Тимирово Туймазинского района. Во время борьбы с огнем спасатели обнаружили тела шести человек, которые в ней работали. Один мужчина успел выбежать из здания. При этом огонь сильно обжег его тело. Пострадавшего срочно доставили в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

Специалисты устанавливают все причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что этот пожар на площади 60 кв. метров тушили 18 спасателей на восьми единицах техники.

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