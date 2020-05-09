Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 13:27 — REGNUM В индийском Кашмире третий день продолжаются беспорядки, вызванные убийством лидера местных повстанцев Рияза Найко, об этом 9 мая сообщает Al Jazeera.

Высокопоставленный полевой командир был одним из четырех повстанцев, убитых индийскими войсками на юге Кашмира в районе Пулвама. Инцидент произошел в среду, 6 мая.

Найко руководил спецоперациями одной из крупнейших группировок региона, он стоял у истоков восстания против индийского правительства.

Напомним, в индийском штате Джамму и Кашмир проживает преимущественно мусульманское население, в то время как большая часть страны исповедует индуизм. Межрелигиозные противоречия порождают в регионе сепаратистские настроения.

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