Измаил, Украина, , 13:32 — REGNUM В городе Измаил Одесской области тридцать человек повредили дом цыганской семьи. Об этом сообщает 8 мая местный ресурс «Бессарабия INFORM».

Журналисты выяснили, что конфликту предшествовало нападение группы из десяти цыган на женщину. За неё заступились двое местных жителей, которых впоследствии якобы избили цыгане.

Парни привели группу поддержки к месту обитания цыган, но те разбежались. В результате местные жители «разнесли дом». В ходе инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия работает полиция. Нескольких участников погрома задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестные сожгли палатку, в которой жили две цыганские семьи и избили её жителей.

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