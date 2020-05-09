Ташкент, , 13:12 — REGNUM Водитель автомобиля Cobalt погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Ташкент — Термез в Галляаральском районе Джизакской области Узбекистана, сообщили в ГУБДД МВД республики.

Авария произошла 8 мая в 9:00 (7:00 мск) — 31-летний водитель автомобиля уснул за рулем, потерял управление и перевернулся. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

Отметим, 8 мая в 13:00 (11:00 мск) в Сурхандарьинской области водитель Nexia врезался в дерево у обочины дороги. Пассажир автомобиля 1990 года рождения получил тяжелые травмы и скончался на месте аварии.

Читайте также: В Узбекистане автомобиль упал в канал. Погибли три человека