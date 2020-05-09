Киев, , 13:12 — REGNUM На украинской полярной станции «Академик Вернадский» скончался участник экспедиции Василий Омелянович, сообщила 9 мая пресс-служба Национального антарктического научного центра.

По данным центра, мужчина 1985 года рождения выполнял обязанности повара. Это была его пятая экспедиция в Антарктиду.

По предварительной информации, он совершил самоубийство из-за личных проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время школьного онлайн-урока украинский учитель заявила, что благодаря украинским полярникам, подобные уроки смотрят медведи, хотя в Антарктиде они на обитают.

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