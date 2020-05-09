Ужгород, Украина, , 13:00 — REGNUM В Закарпатье сотрудники Мукачевского погранотряда пресекли попытку переместить сигареты через украино-румынскую границу, сообщил 9 мая местный ресурс Mukachevo.net.

Пограничники заметили группу лиц, которые несли на плечах пакеты в сторону границы. Для их остановки пришлось сделать несколько выстрелов в воздух. Злоумышленники бросили свою ношу и разбежались, одного из них удалось задержать.

В ходе осмотра местности, в 50 метрах от границы были найдены 50 ящиков с сигаретами. В брошенных пакетах оказалось 25 тыс. пачек сигарет белорусского производства.

Полиция разыскивает остальных участников преступной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники нашли у границы 23 пакета с сигаретами, по ту сторону границы румынские коллеги нашли ещё девять аналогичных ящиков.

Читайте также: На Украине пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет