Тернополь, Украина, 9 мая 2020, 12:11 — REGNUM В Тернопольской области неизвестные исписали стены кафедрального собора Украинской православной церкви (УПЦ), сообщила 9 мая пресс-служба церкви.
Вандалы считают служителей церкви «агентами Кремля» и сепаратистами. Они также облили красной краской стены здания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел подал в суд на «Пятый канал», принадлежащий экс-президенту Украины Петру Порошенко, сюжеты которого разжигали межконфессиональную рознь на Украине.
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