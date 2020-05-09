Тернополь, Украина, , 12:11 — REGNUM В Тернопольской области неизвестные исписали стены кафедрального собора Украинской православной церкви (УПЦ), сообщила 9 мая пресс-служба церкви.

Вандалы считают служителей церкви «агентами Кремля» и сепаратистами. Они также облили красной краской стены здания.

«Вот так поздравили нас с Днём Победы. Мы не видели, кто это сделал, будет выяснять полиция», — рассказал секретарь Тернопольской епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел подал в суд на «Пятый канал», принадлежащий экс-президенту Украины Петру Порошенко, сюжеты которого разжигали межконфессиональную рознь на Украине.

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