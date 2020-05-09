Уфа, , 10:58 — REGNUM Затонувшую автомашину с телами двух мужчин обнаружили в реке в Башкирии. Об этом 9 мая сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, перевернутую автомашину нашли 8 мая в реке Усень рядом с деревней Райманово.

Сотрудники спасательного ведомства, вытащили «Ладу Приору» на берег. В ее салоне находились тела двух мужчин. По предварительной информации за рулем находился мужчина 32 лет.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии нашли тело рыбака, который пропал месяц назад