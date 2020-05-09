Соледар, ДНР, , 09:58 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 145 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 9 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 41 мину калибра 82 мм, применили зенитные установки, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Широкая Балка, Васильевка, Спартак, Веселое, Жабичево, Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр, терминал), Александровка», — сказано в сообщении.

Разрушений гражданской инфраструктуры и жертв среди мирных жителей ДНР не выявлено.

Как сообщил глава управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, за прошедшую неделю боевики ВСУ обстреляли 25 населённых пунктов ДНР в ходе 86 нарушений перемирия.

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