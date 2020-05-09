Брест, Белоруссия, , 09:13 — REGNUM В Белоруссии на третьем километре автомобильной дороги «подъезд от Р-136 Войтешин — Хомск — Дрогичин к г. Белоозерск» в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, двое — пострадали. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около четырех часов утра 8 мая. Столкнулись автомобиль марки Nissan с автомобилем марки Renault. Трое пассажиров автомобиля Nissan скончались (двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и женщина в возрасте 33 лет). Также от полученных травм скончался 51-летний пассажир автомобиля Renault.

Еще двое человек пострадали. По предварительной информации, мужчины, которые находились в автомобиле Nissan были в состоянии алкогольного опьянения.

Следователями управления следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело по статье части 3 статьи 317 Уголовного кодекса республики — нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии в результате ДТП сгорел автомобиль, погибли два человека.