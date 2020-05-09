Уфа, , 08:58 — REGNUM Один человек и лошадь погибли во время ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло ночью 8 мая на автошоссе Бирск-Тастуба-Сатка.

Автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 25-летнего мужчины на 78 км автодороги сбил лошадей. После этого, автомашину отбросило в кювет, где она опрокинулась.

Сообщается, что в этой аварии погибли молодой человек 19-ти лет, который находился в автомобиле и лошадь. Кроме этого, получили травмы водитель отечественной легковушки и еще два пассажира.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате ДТП на севере Колумбии пострадали 12 человек