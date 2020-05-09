Уфа, , 08:47 — REGNUM Шесть человек погибли во время пожара в здании в Башкирии. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

По сообщению пресс-служба ведомства, пожар произошел рано утром 9 мая в н.п. Тимирово Туймазинского района. Получив о нем информацию, по тревоге 18 огнеборцев на 8 единицах техники срочно выехали на его ликвидацию.

Прибыв на место происшествия, они установили, что горит одноэтажное здание с мансардой площадью 60 кв. метров. В течение полутора часов они ликвидировали горение.

Сообщается, что во время борьбы с огнем они нашли шесть человеческих тел. Сейчас их личности устанавливаются. В огне также пострадал мужчина 1988 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.

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