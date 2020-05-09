* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 08:40 — REGNUM Вооруженные силы Ирака ликвидировали двух боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 9 мая сообщают местные СМИ.

Столкновения произошли в спорной провинции Киркук, в деревне Тарфави. По террористам был нанесен удар артиллерии.

Напомним, несмотря на то, что правительство Ирака еще в декабре 2017 года объявило о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористы по-прежнему сохраняют высокую активность.

Наиболее опасна деятельность бандитов в так называемых спорных территориях, боевики используют противоречия между центральным правительством страны и курдами.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.