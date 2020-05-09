Уфа, , 08:34 — REGNUM Причины смерти ранее пропавшего и найденного мертвым девятилетнего мальчика устанавливают в Башкирии. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, 8 мая тело ребенка нашли в реке без видимых телесных повреждений, с признаками смерти в результате утопления.

Отмечается, что судебно-медицинская экспертиза установит точную причину его смерти. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

По словам добровольцев республиканского поискового отряда «Лиза Алерт», во время поисков пропавшего малыша перекрыли русла двух рек. В это время 120 добровольцев и спасателей осматривали осушенные русла рек. В результате тело ребенка было найдено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 22 апреля девятилетний мальчик ушел из дома своего дедушки из села Нижний Ташбукан. Там он гостил со своими родителями. Потеряв ребенка, родители подняли тревогу и сообщили в полицию о случившемся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Мальчика искали все оперативные службы, добровольцы и соседи.

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