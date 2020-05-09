Екатеринбург, , 07:56 — REGNUM В Екатеринбурге учреждения культуры и образования присоединились к всероссийской акции «Флаг в День Победы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

В рамках акции на зданиях учреждений водружены государственные флаги. Также в мероприятие принимают участие организации жилищно-коммунального хозяйства Екатеринбурга.

В мэрии уточнили, что принять участие в акции может любой житель города. Государственный флаг можно разместить на окнах или балконе с соблюдением установленных законодательством правил.