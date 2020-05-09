Петропавловск-Камчатский, , 07:42 — REGNUM Камчатцы массово нарушают режим самоизоляции 9 Мая: граждане вышли в парк Победы, стали петь песни, полиция пытается пресечь нарушение режима, возникают конфликты.

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В парке Победы в Петропавловске-Камчатском довольно большое количество людей, из которых далеко не все надели даже защитные маски, пришли, чтобы возложить цветы к мемориалу. Люди стоят кучно, поют песни военных лет.

Среди нарушителей режима самоизоляции — известные камчатские оппозиционеры — Александр Каменюк («Справедливая Россия»), Дмитрий Бобровских («Справедливая Россия»).

Александр Каменюк рассказал ИА Кам 24, что общественника и главного редактора газеты «Камчатский регион» Владимира Шуманина полицейские пытались усадить в УАЗ. Но участники акции подошли вплотную и попытались помешать задержанию.

«Мне два человека в штатском стали заламывать руки, в одном из них я опознал сотрудника центра «Э». Люди, находившиеся рядом, сплотились и не позволили задержать нас. Они просто встали кольцом и не дали полицейским пробиться к нам», — рассказал изданию Каменюк.

В обоснование того, что они фактически подстрекают людей массово нарушать режим самоизоляции, соратник Каменюка по партии Дмитрий Бобровских привёл такой аргумент: режим самоизоляции нарушил и сам врио губернатора Владимир Солодов, который пришёл возложить цветы. И военные, которые также возлагали цветы, и молодогвардейцы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке неизвестные расклеили повсюду листовки, призывающие граждан массово нарушать режим самоизоляции.

Количество заражений коронавирусом в регионе неуклонно растёт и достигло уже 363. При исключительно маленьком населении Камчатки (315 тыс. человек) заражен фактически уже каждый 800-й человек.

Оппозиция на Камчатке и раньше организовывала различные протестные акции, борясь с экс-губернатором региона Владимиром Илюхиным, но такие протесты были аргументированы и находили поддержку у окружающих, в том числе и у СМИ. Сегодня же, впечатление, что в День Победы камчатские оппозиционеры решили бороться против жизни на земле.