Минск, , 07:53 — REGNUM 8 мая во время репетиции парада в столице Белоруссии у стелы «Минск — город-герой», медицинские работники в защитных костюмах госпитализировали мужчину, сообщает «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Сотрудники правоохранительных органов, следившие за порядком во время репетиции парада, сообщили, что мужчина сбежал из медицинского учреждения и у него положительный тест на коронавирус.

Данную информацию опровергла пресс-секретарь Министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова. По словам представителя Министерства внутренних дел Белоруссии, ей неизвестны случаи, когда пациенты с положительным тестом на SARS-CoV-2 самовольно покидали больницу.

Она добавила, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии следят за тем, чтоб соблюдался режим самоизоляции, а в случае его нарушения, предпринимаются соответствующие меры.

После осмотра мужчины медицинскими работниками, его увезли.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии коронавирус выявили у 21 тысячи 101 человека.