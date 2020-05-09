Сантьяго, , 02:29 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5.0 в Индийском океане, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 61 километре к юго-западу от поселка Сан-Педро-де-Атакама. Очаг залегал на глубине 81,43 километра. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индийском океане на Центральноиндийском подводном хребте. Угроза цунами не объявлялась.

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