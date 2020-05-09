Вашингтон, , 01:42 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в Индийском океане, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался на Центральноиндийском подводном хребте. Очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая землетрясение магнитудой 5,1 произошло у группы островов Идзу в Японии. Эпицентр сейсмособытия располагался на глубине 10 километров. Угроза цунами также не объявлялась.

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