Симферополь, , 23:44 — REGNUM Тренер ММА из Санкт-Петербурга подозревается в избиении продавца магазина на юго-востоке Крыма. Об этом 8 мая сообщает портал ForPost.

Инцидент произошёл в городе Новый Свет на юго-востоке Крыма. Продавец одного из продуктовых магазинов отказалась обслужить мужчину и девушку из-за отсутствия у них защитных масок. После этого мужчина вышел, а девушка вступила с продавцом в словесную перепалку, после чего позвала на помощь мужчину.

Мужчина оскорбил продавца, после чего между ними произошла потасовка. Мужчина протащил девушку по улице и несколько раз ударил. Пострадавшая женщина написала заявление на обидчика в полицейском участке и вынуждена была обратиться за медицинской помощью в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту инцидента. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на мужчину на юге Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Мужчина получил ранение острым предметом на юге Москвы