Тегеран, , 09:38 — REGNUM 8 мая глава Иранской национальной организации по борьбе со стихийными бедствиями (НДМО) Мохаммад Эсмаил Наджар заявил, что в результате землетрясения, затронувшего столицу страны Тегеран и окрестные районы, погиб 60-летний мужчина и пострадали 33 человека, которые были доставлены в больницы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью журналистам IRNA Наджар отметил, что в общей сложности 19 человек были ранены в районе стратовулкана Демавенд. Согласно последним статистическим данным, из 15 раненых в Тегеране 11 находятся в критическом состоянии.

8 мая ночью в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера недалеко от стратовулкана Демавенд, затронувшее окрестности столицы Тегерана. По данным Центра геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло на глубине семи километров в шести километрах от стратовулкана на 36-й широте, 52-й долготе.