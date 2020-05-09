Тегеран, , 09:09 — REGNUM 8 мая ночью в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера недалеко от стратовулкана Демавенд, затронувшее окрестности столицы Ирана Тегерана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным Центра геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло на глубине семи километров в шести километрах от стратовулкана на 36-й широте 52-й долготе.

Представитель пожарной службы и службы безопасности муниципалитета Тегерана объявил, что тегеранское землетрясение до сих пор не повлекло за собой жертв и какого-либо ущерба. Джалал Малеки сообщил журналистам IRNA, что землетрясение произошло около часа ночи и потрясло Тегеран, а также окрестные города.

«Никаких сообщений о каких-либо инцидентах, таких как разрушения зданий, в пожарную службу Тегерана не поступало», — добавил он. По словам Малеки, люди должны сохранять спокойствие, а все пожарные и медперсонал находятся в состоянии готовности.