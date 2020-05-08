Великий Новгород, , 22:49 — REGNUM Ребёнок 12 лет пострадал в результате взрыва на несанкционированной свалке в Новгородской области. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл в городе Холме на несанкционированной свалке бытового мусора. По предварительной информации, двое подростков отправились на велосипедах на свалку, чтобы выбросить мусор. Проезжая мимо свалки, друг пострадавшего услышал позади себя сильный хлопок и, обернувшись, увидел, что второй подросток упал.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Пострадавший ребёнок был госпитализирован с травмой головы.

В настоящее время по факту инцидента организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка действиям властей, направленным на ликвидацию незаконной свалки.

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