Богота, , 21:40 — REGNUM Как минимум 12 человек получили ранения в результате ДТП с автобусом на севере Колумбии. Об этом 8 мая сообщает радиостанция La FM.

Авария произошла утром 8 мая в столице северного департамента Атлантико городе Барранкилья. Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

В результате аварии пострадали 12 человек, из них двое находятся в состоянии средней тяжести, у большинства лёгкие ранения и травмы. Все пострадавшие были госпитализированы.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. По словам очевидцев, автобус двигался с существенным превышением разрешённой скорости. Власти департамента Атлантико обратили внимание, что, несмотря на снижение общего трафика движения на дорогах, количество ДТП превышает ожидаемые цифры.

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