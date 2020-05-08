Челябинск, , 21:05 — REGNUM В Челябинской области спасатели разбирают завалы на ферме в посёлке Ближний. Все силы межведомственной группировки ориентированы на спасение животных, сообщает областное управление МЧС.

Согласно предварительным данным, к моменту обрушения на ферме было 30 животных. Из них 10 свиней и 20 голов крупного рогатого скота.

Спасательную операцию ведут сотрудники МЧС и областной Поисково-спасательной службы. Как сообщало ИА REGNUM, обрушение произошло 8 мая. Люди не пострадали.

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