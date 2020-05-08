Челябинск, , 20:35 — REGNUM Обрушение кровли и стен здания животноводческой фермы произошло в Челябинской области. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба МЧС РФ.

ЧП произошло в посёлке Ближний Челябинской области. Площадь обрушения части составила около 750 кв. метров при общей площади здания 1500 кв. метров. Погибших и пострадавших в результате обрушения нет.

По предварительной информации, под завалами могут находиться около 30 животных. Из них 20 голов крупного рогатого скота и десять свиней. В настоящее время спасатели работают над разбором завалов.

Причины и обстоятельства обрушения здания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рабочем, погибшем в результате обрушения бытовки на территории цементного завода в Волгоградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Волгоградом под завалами на цементном заводе найдено тело рабочего