Душанбе, , 20:34 — REGNUM ГКНБ Таджикистана: стреляли не таджикские, а киргизские пограничники

Киргизские пограничники вместо предотвращения конфликта спровоцировали его и отрыли огонь, заявляет пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

Напомним, около 18.00 сегодня, 8 мая, в сельском округе Чоркух Исфаринского района Таджикистана произошёл пограничный конфликт.

По версии таджикистанской стороны, пограничники Киргизии открыли стрельбу по безоружным таджикистанцам. В результате двое граждан Таджикистана получили тяжёлые огнестрельные ранения.

Как сообщают в таджикистанские пограничники, зачинщиками беспорядков стали граждане Киргизии, незаконно присвоившие 4 га земель, которые, согласно нормативно-правовым актам, являются собственностью Таджикистана.

Отметим, что у киргизской стороны своя версия произошедшего, согласно которой причиной противостояния стал спор об использовании 50 соток участка, который якобы считается «неописанным, но фактически использовался киргизской стороной».

Государственная пограничная служба Киргизии настаивает, что конфликт начался с того, что местные жители принялись забрасывать друг друга камнями, позже были задействованы и охотничьи ружья. Для установления порядка пограничники двух сторон сделали предупредительные выстрелы в воздух, после чего, настаивает киргизская сторона, таджикские пограничники внезапно открыли миномётный огонь в направлении своих киргизских коллег.

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