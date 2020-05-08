Сысерть, Свердловская область, , 20:25 — REGNUM В селе Никольское под Екатеринбургом 8 мая возник крупный пожар. Огонь охватил 800 кв. метров, сообщает свердловское управление МЧС.

Село находится в Сысертском городском округе. Пожар на улице Жукова охватил деревянные хозяйственные постройки и гаражи. Пламя быстро распространялось. Этому способствовали сильный ветер, жаркая и сухая погода, а также ветхие деревянные конструкции.

Тушение пожара осложнено тем, что в районе очага нет источников воды. Воду подвозят с расстояния 1,2 км.

Бороться с огнём пожарным помогают местные жители. Благодаря их общим усилиям удалось не допустить распространения огня на жильё. Сейчас открытое горение ликвидировано.