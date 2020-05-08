Белград, , 20:24 — REGNUM Полиция задержала 15 человек во время беспорядков возле здания парламента в Сербии. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба министерства внутренних дел страны.

Инцидент произошёл 8 мая. Возле здания парламента возникла потасовка между депутатами правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и представителями оппозиции. Глава оппозиционной партии «Двери» и член «Союза за Сербию» Бошко Обрадович вместе со своими соратниками попытались воспрепятствовать проходу депутатов СПП в здание.

В результате возникших беспорядков пострадал депутат СПП Мариян Ристичевич, которого повалили на землю и разорвали ему пиджак.

Глава МВД Сербии Небойша Стефанович осудил действия Обрадовича и сторонников оппозиции, назвав нападение на депутатов и других граждан у входа в парламент «актом фашизма». Глава МВД подчеркнул, что в Сербии никогда не будут разрешены «физическая расправа с людьми, издевательства над ними, угрозы в их адрес за инакомыслие».

Стоит отметить, что это не первая акция Обрадовича и его сторонников. Так, 6 мая лидер оппозиционной партии не давал депутатам парламента приступить к голосованию по отмене режима чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Обрадович сначала свистел в свисток перед президиумом, а затем сопротивлялся во время его выдворения из зала заседаний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер сербской оппозиционной «Новой партии» Зоран Живкович призвал оппозицию не бойкотировать выборы.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер сербской «Новой партии» призвал оппозицию не бойкотировать выборы