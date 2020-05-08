Москва, , 19:53 — REGNUM В центре Москвы на улице Павла Андреева произошел дорожный конфликт. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Сообщается, что в полицию обратился мужчина, который заявил, что у него с неизвестным мужчиной произошел конфликт на улице Павла Андреева. В ходе конфликта оппонент стрелял в заявителя несколько раз из неустановленного оружия. Затем стрелок скрылся на легковом автомобиле марки Mercedes.

Позднее автомобиль нападавшего был обнаружен на Большой Серпуховской улице. Автомобиль был закрыт, внутри никого не было.

Полиция устанавливает всех участников инцидента. Будет дана надлежащая правовая оценка.