Бишкек, , 19:31 — REGNUM На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт с применением огнестрельного оружия и минометов. Об этом сообщает сегодня, 8 мая, государственная пограничная служба Киргизии.

Сообщается, что 8 мая на киргизско-таджикском участке государственной границы произошёл инцидент с применением оружия. Уточняется, что инцидент имел место в местности Чек Баткенской области Киргизии. В конфликт вступили жители приграничных районов Киргизии и Таджикистана. Причиной конфликта стал спор об использовании 50 соток участка Чек.

Киргизская сторона указывает, что данный участок является «неописанным, но фактически использовался киргизской стороной».

Началось все с того, что около 30−40 граждан Киргизии и такое же количество граждан Таджикистана стали закидывать друг друга камнями. Затем в ход пошли охотничьи ружья. Киргизские и таджикские пограничники, видя происходящий конфликт, сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Однако затем таджикские пограничники неожиданно открыли минометный огонь в направлении киргизских пограничников.

Данные о жертвах и пострадавших в результате инцидента не поступали.