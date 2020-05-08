Москва, , 19:22 — REGNUM Проверку начали сотрудники полиции в связи с дорожным конфликтом со стрельбой произошедшим в центре Москвы. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

В полицию днём 8 мая обратился мужчина и рассказал, что у него произошёл дорожный конфликт с другим водителем на улице Павлова, в ходе которого его оппонент выстрелил из неустановленного ружья. После стрельбы мужчина скрылся в неизвестном направлении на автомобиле марки Mercedes.

В результате конфликта и последовавшей стрельбы никто не пострадал. Автомобиль предполагаемого злоумышленника был обнаружен закрытым на Большой Серпуховской улице.

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, а также участники инцидента. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям участников инцидента и принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM о бытовом конфликте, перешедшем в стрельбу, который произошёл на улице Вешних Вод в Москве.

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