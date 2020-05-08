Томск, , 18:45 — REGNUM Тела двух человек были обнаружены после пожара на туристической базе в Томской области. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Информация о телах, обнаруженных после тушения пожара на территории турбазы «Хардикова заимка» поступила следователям из полиции. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Причина смерти и личности погибших пока не установлены.

Владелец турбазы Юрий Хардиков заявил в своём Facebook о преднамеренном поджоге неизвестными строений на турбазе. Также Хардиков сообщил, что погибшие являются сотрудниками турбазы и на телах, якобы, обнаружены следы насильственной смерти.

Турбаза была создана бизнесменом Хардиковым возле озера Большое неподалёку от заказника «Томский» и позиционируется как популярное место для охотников и рыболовов.

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