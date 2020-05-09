Набережные Челны, Татария, , 08:42 — REGNUM Пятеро жителей Набережных Челнов обвиняются в изнасиловании 24-летней девушки в одном из городских ночных клубов, сообщает пресс-служба СКР РТ.

В ходе следствия удалось выяснить, что 3 марта 2019 года в одном из ночных клубов в Набережных Челнах, пятеро мужчин, в том числе администратор заведения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидели девушку, также в нетрезвом виде, которую завели в туалет. Там в одной из кабин изнасиловали ее по очереди. После этого девушка смогла запереться в кабинке и позвонить в экстренные службы.

Уголовное дело с собранными обвинительными доказательствами в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору») направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении двоих жителей Удмуртии возбуждено уголовное дело за разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия и изнасилование.

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