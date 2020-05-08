Луга , Ленинградская область, , 17:57 — REGNUM В городе Луга Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц администрации Оредежского сельского поселения Лужского района. Чиновники знали о проблеме бродячих собак в деревне Белое, но не предприняли никаких действий, в результате чего пострадала маленькая девочка. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Ленинградской области.

Нападение собаки на трехлетнюю девочку произошло 24 апреля текущего года на улице деревни Белое Лужского района. Ребенок вместе с сестрой гулял на улице. В какой-то момент к девочкам подбежала бездомная собака и напала. Пострадал младший ребенок, девочка получила рваные раны лица и была госпитализирована.

Следствием установлено, что неустановленные должностные лица администрации Оредежского сельского поселения Лужского района Ленинградской области знали, что в деревне Белое живет безнадзорная собака. Но не предприняли никаких мер по ее отлову и помещению в специализированное учреждение.

«Что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов трехлетней девочки, которая была госпитализирована в медицинское учреждение с телесными повреждениями в виде множественных укушенных ран лица», — заявили в региональном управлении СКР.

Следственным отделом по городу Луга по результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Расследование уголовного дела продолжается.

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