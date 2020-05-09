Казань, , 07:38 — REGNUM В Татарии следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Установлено, что 7 мая 2020 года в результате поражения электрическим током в ходе проведения работ в одном из цехов «Казаньоргсинтез» погиб 36-летний электромонтер. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР РТ.

Мужчина проводил ремонт распределительного устройства, которое не было обесточено. В результате нарушения правил безопасности он получил удар током и скончался на месте.

В отношении ответственных за обеспечение безопасности на предприятии будет установлена оценка их действий. Расследование продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Якутии на занятии по вокалу девочка получила удар током и ожоги руки и шеи.

Читайте также: В Якутии ребёнка на занятиях по вокалу ударило током