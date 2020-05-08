Москва, , 17:38 — REGNUM Тверской суд Москвы арестовал на два месяца основателя и администратора сообщества «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, передаёт 8 мая корреспондент ИА REGNUM.

Воронцов является фигурантом уголовного дела о вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего сотрудника полиции.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в крупном размере»). По версии следствия, у потерпевшего, служившего в правоохранительных органах с 2012 по 2017 год, вымогали 300 тыс. рублей.

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