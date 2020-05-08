Архангельск, , 17:31 — REGNUM Сегодня днем в Архангельске едва не случилась трагедия — ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже и остался жив.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области и НАО, по предварительным данным, ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. В квартире он находился под присмотром 15-летнего брата. Родители детей в это время были на работе.

В настоящее время ребенок госпитализирован в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Известно, что мальчик получил травму ноги.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера утром в Усинске (Коми) погиб четырехлетний мальчик. Вместе с москитной сеткой он выпал из окна 8 этажа.