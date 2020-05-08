Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге отмечается резкое увеличение количества ДТП с участием мотоциклистов. Только за первую неделю мая на дорогах региона зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Об этом 8 мая сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мотоциклист Дарья Драй © ИА REGNUM

В результате случившихся ДТП три человека погибли, 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

Первое тяжелое ДТП с участием мотоцикла произошло поздним вечером 1 мая во Всеволожском районе Ленинградская область. Водитель мотоцикла «Хонда» столкнулся с автомобилем «Мицубиси», двигавшимся во встречном направлении. Спустя пять дней после ДТП мотоциклист скончался от полученных травм.

Еще два смертельных дорожных происшествий с двухколесными транспортными средствами произошли 5 и 7 мая. Первое в Московском районе Санкт-Петербурга с участием мотоцикла «Хонда» и «Дэу Нексии». В результате ДТП пострадали три человека — водитель мотоцикла погиб на месте, его пассажир и водитель авто госпитализированы в средней степени тяжести.

Второе — в Сланцевском районе Ленинградской области. Водитель «Дэу Нексии» на перекрестке не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Хонда». Мотоциклист скончался в больнице.

«Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения Российской Федерации, быть предельно внимательными, избегать резких маневров и перестроений», — говорится в сообщении.

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