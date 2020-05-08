Нижний Новгород, 8 мая 2020, 17:09 — REGNUM Следственный отдел по Приокскому району города Нижний Новгород возбудил уголовное дело в отношении сотрудника дежурной части отдела полиции № 6, — сообщает пресс-служба ведомства.
Полицейский подозревается в получении взятки. По версии следствия, Жительница Нижнего Новгорода, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков, передала сотруднику УВД 80 тысяч рублей. За эту сумму старший лейтенант полиции обещал помочь решить вопрос о назначении наказания, не связанного с лишением свободы. При этом, подозреваемый заведомо знал, что не обладает нужными полномочиями.
Полицейский отстранен от занимаемой должности.