Тюмень, 8 мая 2020, 15:46 — REGNUM В Тюменской области кран-манипулятор обрушил надземный пешеходный переход. Есть пострадавший, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Инцидент произощёл 8 мая на 14-м километре Тобольского тракта напротив села Яр. Стрелой крана-манипулятора был повреждён надземный модуль пешеходного перехода. Пострадал водитель автомобиля «Газель», который двигался в попутном направлении.
Пострадавший эвакуирован в стационар областной клинической больницы для проведения комплексной диагностики.