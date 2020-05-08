Чебоксары, , 15:14 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование и утверждено обвинительное заключение в отношении 21-летнего горожанина, которому инкриминируют реабилитацию нацизма. Следствие считает, что он поддерживал действия фашистов, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии и следственном управлении СКР по республике.

Правоохранители установили, что обвиняемый разместил в открытом аккаунте пользователя одной из социальных сетей комментарий, одобряющий действия немецко-фашистских войск во время Великой Отечественной войны.

«В комментарии отрицались факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников от 1 октября 1946 года, содержалась героизация действий фашистов, принижение значимости победы советского народа», — отмечают в прокуратуре республики.

В следственном управлении дополняются, что в ходе обысков у обвиняемого были обнаружены «многочисленные предметы с нацистской символикой и изображениями свастики, в том числе копии предметов одежды фашистско-немецких войск, медали и атрибутика, а также литература экстремистского содержания».

В ходе разбирательств было установлено, что злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики»).

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Дело направлено в Верховный суд Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Чувашии был вынесен приговор 41-летнему мужчине, зарегистрированному в Ставропольском крае, которого обвиняли в участии в качестве наёмника в вооружённом конфликте и реабилитации нацизма. Суд признал его виновным в инкриминируемых деяниях, назначив 3,5 года колонии общего режима.

Подробнее: В Чувашии вынесен приговор наёмнику, воевавшему в украинском батальоне