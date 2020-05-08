Сухум, , 15:13 — REGNUM В Абхазии правоохранители 8 мая задержали подозреваемого в убийстве двух и более лиц в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.

По данным ведомства, задержание произошло в селе Арасадзыхь Очамчырского района. Сообщается, что подозреваемый 1982 года рождения оказал вооруженное сопротивление и получил ранения. Его поместили в охраняемое отделение в Военном госпитале в поселке Агудзера.

На сайте Генпрокуратуры говорится, что задержанный находился в розыске с декабря 2019 года. Он подозревается в совершении убийства двух и более лиц в составе банды, а также в незаконном хранении оружия.

Напомним, это четвертый задержанный по делу о стрельбе в ноябре 2019 года на набережной Мохаджиров в Сухуме. Тогда группа лиц расстреляла двух посетителей кафе. Также погибла официантка ресторана.