Москва, , 15:03 — REGNUM Депутату Московской городской думы Евгению Ступину аннулировали цифровой пропуск для перемещения по столице. Об этом парламентарий сообщил в своём официальном телеграм-канале.

Причиной этому якобы стало отсутствие его в данных в числе сотрудников Мосгордумы. Данное обстоятельство, по его мнению, указывает на слабость действующей системы пропусков с технической точки зрения.

«Мэрия Москвы аннулировала мне пропуск из-за того, что у них не подтвердилась информация о моей работе в Мосгордуме! Нет депутата! Система, как выяснилось, не только античеловеческая, но и технически никакая», — написал Ступин.

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