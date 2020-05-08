Абакан, , 14:03 — REGNUM С начала эпидсезона по 8 мая в Хакасии 615 человек обратились в медицинские организации по поводу присасывания клещей, в том числе 203 ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что несмотря на действующий в Хакасии режим самоизоляции, количество нападений клещей в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Треть пострадавших — дети.

В 17,6% исследованных клещей обнаружен возбудитель боррелиоза, в 1,8% — клещевого вирусного энцефалита.

В Аскизском районе Хакасии зарегистрировано два случая с подозрением на клещевой вирусный энцефалит у взрослых непривитых людей.

Добавим, в Хакасии привито более 33,5 тыс. человек, в том числе почти 17 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 человек на Алтае заболели клещевыми инфекциями.